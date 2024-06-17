Оперативники северо-востока Москвы задержали подозреваемого в грабеже

В дежурную часть ОМВД России по району Ростокино г. Москвы обратился 54-летний житель столицы. Он сообщил, что в подъезде дома на Проспекте Мира неизвестный избил его, похитил деньги, мобильный телефон и ювелирные изделия на общую сумму 311 тысяч рублей, после чего скрылся.