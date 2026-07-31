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Дрэйпер, Вавринка, Димитров и Монфис получили wild card на «Мастерс» в Цинциннати

«Мастерс» в Цинциннати объявил обладателей wild card. Приглашения в основную сетку получили Джек Дрэйпер , Стэн Вавринка , Григор Димитров и Гаэль Монфис .

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