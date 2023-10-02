Богомаз: над Трубчевским районом Брянской области сбили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны России обнаружили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над Брянской областью, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
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