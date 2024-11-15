Сармьенто – Платенсе где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Аргентины 27 ноября

В среду, 27 ноября, сыграют Сармьенто и Платенсе в рамках Чемпионата Аргентины по футболу. Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе «Эстадио Эва Перон де Хунин».