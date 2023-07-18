Доброй ночи, Империя. Джанет Йеллен завершила визит в Китай безрезультатно - ее даже не допустили до товарища Си, что само по себе уже симптоматично - это к вопросу о том, легко ли поддаются на уговоры Америки страны БРИКС.
Членство не стоит
Комментарии
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Аркадий Цыганов
Если мозги есть, то шашками махать не обязательно.
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16 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Где ударение ставить? Не стоит или не стоит?
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15 час.
ЮМ
Юрий Мешков
И это главное оружие в современном мире!
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14 час.
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