Спички - не игрушка

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Членство не стоит

Членство не стоит

Доброй ночи, Империя. Джанет Йеллен завершила визит в Китай безрезультатно - ее даже не допустили до товарища Си, что само по себе уже симптоматично - это к вопросу о том, легко ли поддаются на уговоры Америки страны БРИКС.

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