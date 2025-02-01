Аэропорт Ульяновска временно закрыт на прием и выпуск самолетов

Для обеспечения безопасности полетов Как сообщили в Росавиации, сегодня утром, 1 февраля, для обеспечения безопасности полетов были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновска.
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