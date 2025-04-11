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Царьград

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Эквадор: Въезд для русских остаётся стабильным и без ограничений

Эквадор: Въезд для русских остаётся стабильным и без ограничений

Министерство иностранных дел Эквадора прояснило ситуацию по въезду русских, заявив о принятии решений на основе законодательства.

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