Китай запланировал строительство самой мощной солнечной электростанции в мире

Одна из солнечных электростанций, построенных в Китае / © China Three Gorges Renewables Group Чтобы оценить мощность будущей солнечной электростанции стоит отменить, что три крупнейшие солнечные электростанции в мире по мощности — это китайские солнечные электростанции Ningxia Tenggeli и Golmud Wutumeiren мощностью три мегаватта каждая, а также солнечная электростанция мощностью три с половиной гигаватта в Урумчи (городской округ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе).