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Американцы назвали попытку эсминца нарушить границу России позором

Американцы назвали попытку эсминца нарушить границу России позором

Читатели американского издания Daily Mail прокомментировали попытку эсминца Chafee ВМС США пересечь государственную границу России.

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