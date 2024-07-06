IT-эксперт Павлов: из 350 желающих до оффера доходит только один кандидат

Несмотря на обилие курсов подготовки, соискателям часто не хватает хороших IT-специалистов. Для решения проблемы российские IT-компании создают собственные программы подготовки или встраиваются в академическое образование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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