Происшествия

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В Тимашевске полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку

В Тимашевске полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку

В дежурную часть Отдела МВД России по Тимашевскому району поступило сообщение о разбойном нападении на 78-летнюю местную жительницу.

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