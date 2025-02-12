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Беспилотники ВСУ ударили по российскому городу

Беспилотники ВСУ ударили по российскому городу

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по городу Рыльску Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского приграничного региона Александр Хинштейн в Telegram.

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