Беспилотники ВСУ ударили по российскому городу

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по городу Рыльску Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского приграничного региона Александр Хинштейн в Telegram.
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