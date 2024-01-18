Солист группы "Дюна" Виктор Рыбин считает Галкина* предателем

Певец и его жена Наталья Сенчукова говорят о полном разочаровании в Пугачёвой и Галкине*.Солист группы "Дюна" Виктор Рыбин вместе со своей супругой Натальей Сенчуковой появились в программе «Легенда» на канале RTVI, где поспешили заявить о своей патриотической позиции.
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