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Солист группы "Дюна" Виктор Рыбин считает Галкина* предателем

Солист группы "Дюна" Виктор Рыбин считает Галкина* предателем

Певец и его жена Наталья Сенчукова говорят о полном разочаровании в Пугачёвой и Галкине*.Солист группы "Дюна" Виктор Рыбин вместе со своей супругой Натальей Сенчуковой появились в программе «Легенда» на канале RTVI, где поспешили заявить о своей патриотической позиции.

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