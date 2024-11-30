Психологи сравнили качество романтических отношений при личном и онлайн-знакомстве

Ученые из Университета Бейлора и Университета штата Флорида (США) провели совместное исследование, посвященное качеству романтических отношений, которые складываются между людьми при использовании онлайн-знакомств на специализированных приложениях и сайтах.
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