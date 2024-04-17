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Вести Севастополь

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На северной стороне Севастополя в «Учкуевке» пытались продать лес

В интернете было замечено интересное объявление: продают лес. На нескольких онлайн-платформах для продажи и аренды недвижимости появились объявления о «переуступке права аренды» за 100 млн рублей на земельный участок с лесом возле парка «Учкуевка».

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