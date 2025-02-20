Минобороны России опубликовало кадры результатов боевой работы военнослужащих мотострелкового полка в составе группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области и захваченного оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии