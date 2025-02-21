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62ИНФО | Новости Рязани

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Три улицы останутся без света 22 февраля в Рязани

Три улицы останутся без света 22 февраля в Рязани

Ограничение связано с проведением реконструкции на воздушной линии 0,4 кВ от ТП-780. Электропитания не будет с 9:00 до 15:00 на улице Призаводская в домах №№ 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 лит.

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