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Макс Ферстаппен: «Уход Ньюи не такой драматичный для «Ред Булл», как кажется, его роль изменилась со временем»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что конструктор Эдриан Ньюи, покидающий команду, уже не играет такой существенной роли, как раньше.

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