История с делом депутата Семигина к участнику СВО вышла на новый уровень. Ранее политик потребовал с бойца через суд 6 млн рублей.
ИСК ДЕПУТАТА К БОЙЦУ СВО НА 6 МЛН РУБЛЕЙ: ИСТОРИЯ ВЫШЛА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ - МОЛЧИТ И ВРАЖЕСКОЕ ЦИПСО
Комментарии
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Зоя Копань
Господи, да все эти депутаты, чтобы пролезть в депутатское кресло явно покупали сограждан, не мытье так катаньем! Ждемсь когда будут новые выборы, а не мешало бы Путину после принятия присяги разогнать это осиное гнездо и объявить новые выбору в Госдуму и СФ, может быть мы наконец то избирем достойных людей из числа военных побывавших на СВО, неважно инвалидов, важно что у них не будет двойного гражданства и их детки не будут за границей, оберегая папину недвижимость, когда папа закончит заседать в ГД!
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14 час.
Россиянин
Такие личности пролезли в Госдуму по партийным спискам. Я например всегда был против таких голосований, и никогда не голосую.
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4 час.
Е Пронина
непонятно почему у семигина приняли иск и никто его не остановил?! лишить мерзавца депутатской неприкосновенности и выпереть из думы))
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1 час.
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