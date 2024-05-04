Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • michail kos
    Как  были чурбанами-чабанами , так и остались ими.Байконур всё. Рос...
  • Светлана Коваленкова
    Это точноБайконур всё. Рос...
  • Светлана Коваленкова
    Предатели и подстилки! Это их участь!А нам надо думать о границах! Россия это не колхоз где все общее!Байконур всё. Рос...

ИСК ДЕПУТАТА К БОЙЦУ СВО НА 6 МЛН РУБЛЕЙ: ИСТОРИЯ ВЫШЛА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ - МОЛЧИТ И ВРАЖЕСКОЕ ЦИПСО

ИСК ДЕПУТАТА К БОЙЦУ СВО НА 6 МЛН РУБЛЕЙ: ИСТОРИЯ ВЫШЛА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ - МОЛЧИТ И ВРАЖЕСКОЕ ЦИПСО

История с делом депутата Семигина к участнику СВО вышла на новый уровень. Ранее политик потребовал с бойца через суд 6 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
Господи, да все эти депутаты, чтобы пролезть в депутатское кресло явно покупали сограждан, не мытье так катаньем! Ждемсь когда будут новые выборы, а не мешало бы Путину после принятия присяги разогнать это осиное гнездо и объявить новые выбору в Госдуму и СФ, может быть мы наконец то избирем достойных людей из числа военных побывавших на СВО, неважно инвалидов, важно что  у них не будет двойного гражданства  и их детки не будут за границей, оберегая папину недвижимость, когда папа закончит заседать в ГД!
Ответить
14 час.
Россиянин
Такие личности пролезли в Госдуму по партийным спискам. Я например всегда был против таких голосований, и никогда не голосую.
Ответить
4 час.
Е Пронина
непонятно почему у семигина приняли иск и никто его не остановил?! лишить мерзавца депутатской неприкосновенности и выпереть из думы))
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх