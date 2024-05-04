ИСК ДЕПУТАТА К БОЙЦУ СВО НА 6 МЛН РУБЛЕЙ: ИСТОРИЯ ВЫШЛА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ - МОЛЧИТ И ВРАЖЕСКОЕ ЦИПСО

Зоя Копань

Господи, да все эти депутаты, чтобы пролезть в депутатское кресло явно покупали сограждан, не мытье так катаньем! Ждемсь когда будут новые выборы, а не мешало бы Путину после принятия присяги разогнать это осиное гнездо и объявить новые выбору в Госдуму и СФ, может быть мы наконец то избирем достойных людей из числа военных побывавших на СВО, неважно инвалидов, важно что у них не будет двойного гражданства и их детки не будут за границей, оберегая папину недвижимость, когда папа закончит заседать в ГД!