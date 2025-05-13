Секретный приказ: Почему маршал Жуков запретил военным общаться с американцами

Секретный приказ главкома Георгия Жукова N90 опубликовал проект "Исторические материалы".Приказ "О фактах нарушения режима на линии соприкосновения с войсками союзников и недостойном поведения ряда офицеров при выполнении служебного долга" был издан 29 августа 1945 года.