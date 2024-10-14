Зафиксированные по маршруту обхода в Коптеве замечания приняты в работу

В субботу, 12 октября глава управы района Коптево Александр Мизгарь совместно с директором ГБУ «Жилищник района Коптево» Дорджи Теблеевым провели субботний обход территории района по заранее запланированному маршруту.
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