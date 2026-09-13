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Царьград

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Почти 100 тыс. мигрантов вернулись в Узбекистан за 10 дней. Эксперты назвали четыре причины

Почти 100 тыс. мигрантов вернулись в Узбекистан за 10 дней. Эксперты назвали четыре причины

Почти 100 тыс. трудовых мигрантов вернулись из России в родной Узбекистан за 10 дней. Это один из самых больших единовременных оттоков гастарбайтеров за последние годы.

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