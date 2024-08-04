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Ефимов: построен фундамент для здания картинной галереи Василия Нестеренко

Ефимов: построен фундамент для здания картинной галереи Василия Нестеренко

В столице возводят картинную галерею Василия Нестеренко. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, специалисты завершили этап устройства фундаментной плиты и подземной части здания.

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