Ефимов: построен фундамент для здания картинной галереи Василия Нестеренко

В столице возводят картинную галерею Василия Нестеренко. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, специалисты завершили этап устройства фундаментной плиты и подземной части здания.
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