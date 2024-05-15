Франц Клинцевич объяснил выбор Белоусова на пост главы Минобороны

Сергей Федотов

Может хватит, а? 3-й день говорящие головы на ТВ и в прочих СМИ в падучей бьются, какой Путин мудрый руководитель и какая правильная кандидатура Белоусов на пост министра обороны. Что, Тимур и его команда настолько всё разворовали, что министерству обороны стало не до обороны. Им понадобился экономист-промышленник, ревизию провести? И, за более, чем четверть века не нашлось НИ ОДНОГО кадрового военного, достойного занять пост министра обороны. Что не так с нашими Вооружёнными Силами?