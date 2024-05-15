Предложенный президентом РФ на пост министра обороны Андрей Белоусов 13 мая выступил в Совете Федерации.
Франц Клинцевич объяснил выбор Белоусова на пост главы Минобороны
Комментарии
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Сергей Федотов
Может хватит, а? 3-й день говорящие головы на ТВ и в прочих СМИ в падучей бьются, какой Путин мудрый руководитель и какая правильная кандидатура Белоусов на пост министра обороны. Что, Тимур и его команда настолько всё разворовали, что министерству обороны стало не до обороны. Им понадобился экономист-промышленник, ревизию провести? И, за более, чем четверть века не нашлось НИ ОДНОГО кадрового военного, достойного занять пост министра обороны. Что не так с нашими Вооружёнными Силами?
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40 мин.
Н
Нина
Критиканы, почему вы не Суворовы Ушаковы Кутузовы и Багратионы? Довольствуйтесь, что все мы заслуживаем, пока, надеемся на лучшее и оно будет точно.
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34 мин.
Evgenija Palette
Особенно, если взять В ТОЛК, что Россия продана в аренду на 70 лет ( с правом продления) СО ВСЕМ НАСЕЛЕНИЕМ. (читать новость в Интернете)
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32 мин.
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