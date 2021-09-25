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В ночной аварии на Алебашевском мосту пострадал один человек

В ночной аварии на Алебашевском мосту пострадал один человек

В результате аварии травмирован 25-летний водитель. Обстоятельства ДТП выясняются. Ранее сообщалось, что на тюменской трассе пьяный водитель «УАЗ» стал причиной аварии, в ходе которой погибла 63-летняя женщина, пассажирка второго автомобиля.

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