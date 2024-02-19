Курганцам меняют старые лифты на неисправные новые, которые нельзя запускать

Во многоквартирных домах Кургана по адресам 1 мая, 4, Пушкина, 18, 1-а микрорайон, 11 и Бурова-Петрова, 60 более двух десятков новых лифтов не могут начать работу из-за несоответствия требованиям безопасности.
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