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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Курганцам меняют старые лифты на неисправные новые, которые нельзя запускать

Во многоквартирных домах Кургана по адресам 1 мая, 4, Пушкина, 18, 1-а микрорайон, 11 и Бурова-Петрова, 60 более двух десятков новых лифтов не могут начать работу из-за несоответствия требованиям безопасности.

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