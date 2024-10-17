ВСУ пытаются вырваться из населенных пунктов Курской области, чтобы избежать окружения

В Курской области продолжается операция по уничтожению прорвавшейся в регион группировки ВСУ. После нескольких дней успешных наступательных действий ВС РФ командованию киевского режима удалось, если не стабилизировать ситуацию, то, по крайней мере, дать своим подразделениям надежду на то, что они не попадут в окружение.