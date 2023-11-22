В Ялте автохам едва не сбил пешеходов на «зебре»

На трассе «Ялта – Севастополь» в районе остановки общественного транспорта «Ореховая улица» водитель автомобиля Skoda не предоставил преимущество пешеходам, переходившим проезжую часть по нерегулируемому переходу.
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