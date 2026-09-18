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Живая Кубань

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Совершеннолетняя Марго пришла на избирательный участок в Сочи и собрала вокруг себя толпу любопытствующих

Совершеннолетняя Марго пришла на избирательный участок в Сочи и собрала вокруг себя толпу любопытствующихНа избирательном участке № 4510 в Сочи прошел самый запоминающийся день за всю историю голосования.

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