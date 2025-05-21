Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    те, кто при сталене подкалывал сталена, откалывали гранит во глубине сибирских рудШутите, евреи? А ...
  • Ингерман Ланская
    как тебя, махрового совка, фанаты твоей любимой совдепии в блин размазывают... прэлэсно, прэлесно....Шутите, евреи? А ...
  • Ваша Светлость
    Нет, но гораздо смешнее Зеленки!:)) Он тоже из КВН, поэтому для управления рагулями годен.«Заход с тыла, ра...

«Заход с тыла, расстрелы дроноводов, резня в хатах»: Как наши «случайно» взяли Марьино

«Заход с тыла, расстрелы дроноводов, резня в хатах»: Как наши «случайно» взяли Марьино

Региональное гауляйтерство срочно объявило о насильственной эвакуации 202 сел в Сумской области По данным «Северного ветра», наши бойцы освободили сумское село Марьино, которое находится на одном из истоков реки Грязной — практически на границе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
хохлоцид должен быть доведен до конца...
Ответить
13 час.
Алексей Горшков
Он что - дурак?
Ответить
9 час.
Ваша Светлость
Нет, но гораздо смешнее Зеленки!:)) Он тоже из КВН, поэтому для управления рагулями годен.
Ответить
6 час.
наверх