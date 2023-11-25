В аэропорту Челябинска экстренно посадили самолет из Новосибирска

В челябинском аэропорту в срочном порядке приземлился самолет, который летел из Новосибирска в Сочи. Соответствующую информацию в субботу, 25 ноября, опубликовала пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в Телеграм-канале ведомства.
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