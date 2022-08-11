МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза

МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза

МегаФон увеличил скорость передачи данных в Telegram (12+), расширив пропускную способность прямых каналов связи с мессенджером с 400 Гб/сек до 1000 Гб/сек.

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