Последние новости

32 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир Сырников
    Можно конечно такие вопросы и задать, только вот вопрос, куда звонить! А по таким вопросам желательно бы проводить Бр...С-300 переданные ...
  • Михаил
    Для ходорковского просто ещё не выделили ледоруб..."Химоружие" в Мар...
  • Одиссей Одиссеев
    Да раньше как то лучше хранили гос секреты и не раскрывали планы военных."Химоружие" в Мар...

Прибалтика потянулась в Белоруссию за продуктами и бензином

Прибалтика потянулась в Белоруссию за продуктами и бензином

Количество иностранных граждан, въезжающих в Белоруссию из ЕС, серьезно увеличилось в апреле. Прирост составил более тридцати процентов, причем показатель вырос относительно марта, в котором также зафиксирован массовый переток через границу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх