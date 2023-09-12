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Что случится, если каждый день есть одно и то же

Что случится, если каждый день есть одно и то же

Иметь в своем арсенале несколько рецептов простых и вкусных блюд очень полезно. К тому же привычка постоянно есть одно и то же помогает сэкономить время, проведенное в магазине, и избежать расходов на продукты, вкус которых может не понравиться.

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