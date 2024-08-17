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Фотографии эпичных провалов, которые доказывают: у вас выдался просто отличный день

Фотографии эпичных провалов, которые доказывают: у вас выдался просто отличный день

Сколько существует человек, столько он терпит разного рода неудачи и провалы. Но, в отличие от наших примитивных предков, которым приходилось страдать от собственного позора, держа чувства при себе, нам повезло: мы живем в эпоху, когда можно поделиться своими фейлами со всем миром путем нажатия одной кнопки.

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