Дандыкин проинформировал об увеличении поломок западной техники у ВС Украины

Военная техника стран Запада, поставленная украинским войска, будет ломаться еще чаще, так как ее используют не до конца обученные экипажи, заявил военный эксперт Василий Дандыкин, сообщает URA.
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