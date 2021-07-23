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Отопительный сезон Украина пройдет с ростом цен и ограничениями

Отопительный сезон Украина пройдет с ростом цен и ограничениями

Из-за повышения тарифов на перевозки по железным дорогам у тепловой генерации Украины возникнут дополнительные сложности с поставками угля, запасы которого сейчас находятся на минимуме, что поставит под угрозу прохождение отопительного сезона.

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