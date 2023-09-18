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Толчинский после 5 поражений СКА подряд: «Может, стоит кинуть клюшку в мусорку, чтобы шайба шла»

Форвард армейцев выразил мнение после матча с «Сибирью» (1:2). «Возможно, не хватает хладнокровия. Безразличных нет, все хотят выиграть, коллектив отличный.

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