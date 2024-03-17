«Совершенно Невероятное Событие»: женитьба середины XIX века

В Мастерской Петра Фоменко — премьера спектакля Евгения Каменьковича по пьесе Николая Гоголя Иван Вакуленко и Ольга Бодрова в спектакле Евгения Каменьковича «Совершенно Невероятное Событие (Женитьба в двух действиях)»читайте на monocle.