«Совершенно Невероятное Событие»: женитьба середины XIX века

В Мастерской Петра Фоменко — премьера спектакля Евгения Каменьковича по пьесе Николая Гоголя Иван Вакуленко и Ольга Бодрова в спектакле Евгения Каменьковича «Совершенно Невероятное Событие (Женитьба в двух действиях)»читайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии