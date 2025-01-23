Министерство труда и соцзащиты разработало инициативу, предусматривающую увеличение декретных выплат для студенток очной формы обучения до 100% от прожиточного минимума в их регионе проживания.
Минтруд предложил поднять декретные пособия студенткам в десять раз
Комментарии
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Деньги-то ветром надувает? Относиться надо ко всем гражданам нормально, а не к тем, кто только появится. Раньше даже в кинофильмах главными были средневозрасиые и зрелыеилюддиЯ
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20 час.
NN
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А сейчас - дети! Дети чего-то не стремятся любить Родину, рабо ать, уважать старших. А государство тратит деньги и кричит о приоритетах.
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20 час.
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