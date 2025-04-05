«Битцевский маньяк» заявил о готовности признаться в ещё 11 убийствах – ФСИН

Серийный убийца Александр Пичушкин, который известен как «битцевский маньяк», заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им ещё 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы.
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