Movie review: Elizabeth Holmes doc poses compelling, surreal questions

"You Can See Everything," in theaters Friday, confronts Elizabeth Holmes with direct questions and conducts incisive analysis of her responses.
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