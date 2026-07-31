Каждый третий новосибирец может не знать о болезни печени

По словам специалиста, жировая болезнь печени сегодня встречается очень часто. Фактически каждый третий человек, пришедший на прием в поликлинику, может иметь это заболевание, не испытывая никаких симптомов.
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