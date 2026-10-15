Премьер-министр Словакии утверждает, что принципиальное решение о "многомиллиардном кредите" будет принято уже в ближайшие два дня на текущем заседании Евросовета, а в декабре вопрос будет решаться по существу.
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