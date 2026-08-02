С 1 сентября в России меняются правила провоза животных и багажа в такси

Минтранс обновил правила провоза животных и багажа в такси с 1 сентября. Собак разрешат перевозить только в наморднике, на поводке и с подстилкой, мелких питомцев и птиц – в контейнере с доступом воздуха.
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