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Они за это ответят: десятые сутки с момента теракта в «Крокус Сити Холле». Главное

Они за это ответят: десятые сутки с момента теракта в «Крокус Сити Холле». Главное

Ровно десять дней прошло после одной из самых страшных трагедий в современной истории России — теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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Комментарии
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Андрей Алферов
Под прикрытием теракта в Москве, США, как реальный враг России открыли второй,среднеазиатский,афганский фронт. Не зря же США оставили бармалеям оружия на 100 ярдов когда якобы сбежали с Афганистана. Сейчас по всей стране начнут взрывать. Выход : создать угрозу территории США, для обеспечения равной и неделимой безопасности. Установка полетных заданий в стратегическое Я0 на территорию нашего противника, как было при СССР, остановит агрессию по всем фронтам.
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