«Возьму в руки автомат» - Вайкуле собралась «защищать Латвию от России» Советская и латышская певица Лайма Вайкуле, десятилетиями пользовавшаяся любовью российской публи.
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«Возьму в руки автомат» - Вайкуле собралась «защищать Латвию от России» Советская и латышская певица Лайма Вайкуле, десятилетиями пользовавшаяся любовью российской публи.
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