Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3 «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне проведения специально военной операции (СВО).
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