Экс-президент США Дональд Трамп убежден, что американские деньги помогли ХАМАС атаковать Израиль. Такое мнение он высказал, комментируя эскалацию палестино-израильского конфликта, заявив, что к несчастью, помогли финансировать эти атаки доллары американских налогоплательщиков, которые, как сообщается, поступили от администрации Джо Байдена.
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