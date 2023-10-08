Экс-президент США Дональд Трамп убежден, что американские деньги помогли ХАМАС атаковать Израиль. Такое мнение он высказал, комментируя эскалацию палестино-израильского конфликта, заявив, что к несчастью, помогли финансировать эти атаки доллары американских налогоплательщиков, которые, как сообщается, поступили от администрации Джо Байдена.