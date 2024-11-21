СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Саммит "Большой двадцатки" в Бразилии можно назвать уникальным, поскольку тема конфликта на Украине была поднята участниками исключительно как факт, и в нем не обвинили Россию, что очень важно.
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